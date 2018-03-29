Лондон, 29 марта, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Эксперт из Великобритании по ядерному разоружению Брюс Блэр в интервью газете Daily Star напомнил читателям о российской системе «Периметр». Это автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, известный на Западе как «Мертвая рука».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По его словам, данная система функционирует и, что характерно, совершенствуется и обновляется.

При этом специалист добавил, что, несмотря на свою «ужасающую концепцию», «Периметр», созданный еще в СССР, способствует снижению риска ядерной войны между странами.

Наличие такой системы у РФ дает понять, что «Запад подумает дважды», прежде чем применить ядерное оружие, считает Блэр.

Специалист также отметил, что если данная система уязвима для кибератак, то она станет угрозой для «мировой безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта текущего года глава РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, которые уже имеются в распоряжении Минобороны РФ.

Среди них — ракетный комплекс «Сармат», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком. При этом глава государства отметил, что РФ никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

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