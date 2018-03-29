Пекин, 29 марта, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Власти Пекина, занимающиеся проблемами сельской местности, объявили о плане перевода 450 деревень с угля на другие источники энергии уже до конца 2018 года, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

Two-sonnik.ru А у нас в квартире газ

Жители порядка 450 деревень будут переведены с угля на газ или электричество для обогрева помещений уже в 2018 году.

В 2013 году Пекин запустил программу сокращения потребления угля перевода энергетики с грязной угольной на чистую с целью улучшения качества воздуха в регионе.

В 2017 году Пекину уже перевел 901 деревню с общим числом домохозяйств, превышающим 369 тыс. с угля на газ и электричество.

Таким образом, в общей сложности 950 тыс. домохозяйств в 2,5 тыс. деревень Пекина были переведены на чистую энергетику с целью сокращения потребления угля на 3 млн тонн в отопительный сезон.

Напомним, что Пекин является одним из ключевых промышленных центров Китая. В связи с этим, качество воздуха в китайской столице оставляет желать лучшего. С целью борьбы с загрязнением, власти принимают комплекс мер, включая отказ от угольной энергетики, озеленение, ограничение передвижения транспорта по улицам города.