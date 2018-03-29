Барнаул, 29 марта, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Ранняя весна и предшествующие ей аномальные морозы значительно осложнили паводковую обстановку в Алтайском крае. Как сообщили сегодня, 29 марта, корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в настоящее время подтопление приусадебных участков и жилых домов наблюдается в пятнадцати в населенных пунктах: Краснощековского, Усть-Калманского, Третьяковского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Смоленского, Тогульского, Курьинского, Целинного и Зонального районов и в Бийске. В регионе введён чрезвычайный режим.

Altairegion22.ru На Алтай пришла первая волна паводка

«Мы работаем в условиях режима ЧС в крае. Он введен мной 27 марта на всей территории региона в связи с тем, что паводковая ситуация развивается по очень сложному сценарию. В период подготовки мы предусматривали и такой вариант. Информацию об особенностях развития этого сценария доводили до наших муниципалитетов. Сегодня мы наблюдаем, что в подавляющем большинстве муниципальных образований Алтайского края работа организована на должном уровне», — отметил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Altairegion22.ru На Алтай пришла первая волна паводка

Ранее его слова подтвердил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко, который в течение двух дней осматривал территории наиболее пострадавших районов, общался с главами муниципалитетов.

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Сегодня на территории Алтайского края работает группировка МЧС Российской Федерации общей численностью до 1000 человек, 300 единиц разнообразной необходимой техники. По оценке спасателей, за прошедшую ночь и половину суток в положительную сторону изнежилась ситуация в территориях Краснощековского, Петропавловского, Солонешенского районов. Вместе с тем, начинаются проблемы в районах ниже по течению Чарыша.

Altairegion22.ru Солонешное. С последствиями паводка спасатели справляются

По признанию Александра Карлина, жители пострадавших районов испытали большой стресс, но благодаря своевременной эвакуации людей, имущества, сельхозживотных не допущено значительных потерь скота, нет потерь человеческих жизней.

Но СУ СК РФ по Алтайскому краю накануне проинформировало, что 26 марта в селе Солонешное в паводковых водах невдалеке от дома было обнаружено тело местного жителя 1951 года рождения. Также правоохранители расследуют обстоятельства гибели 27 марта в селе Зеленый дол Петропавловского района местного жителя 1967 года рождения. Об обстоятельствах гибели первого мужчины известно, что он был нетрезв погиб, возвращаясь от своего знакомого домой (не справился с потоком воды, его вынесло течением в реку Ануй). Второй мужчина был эвакуирован, но решил вернуться домой. Его тело было обнаружено сотрудниками МЧС.

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Чтобы минимизировать последствия паводка, взрывные работы накануне, 28 марта, произвели на Чарыше в Шипуновском районе, около Ельцовки, Тугозвоново и других сел. Также лёд взрывали лед в Краснощековском районе.

«Проблема в том, что резко стаявший снег талыми водами пошел поверх коренного льда. Обычно медленно таящие снега поднимают уровень воды в реках и лед уходит постепенно. Большие отсюда сложности с преодолением заторов», — пояснил начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

«За 50 лет, которые живу на этом месте, подобное случилось впервые. Я даже не успела испугаться, самая главная цель была — куда-то сообщить», — рассказала жительница села Солонешное Валентина Любарец.

Altairegion22.ru Губернатор Алтайского края Александр Карлин и начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко в подтопленном райцентре Солонешное, в доме пенсионерки Валентины Любарец

Её жилище оказался подтопленным в результате быстрого подъема воды в реке Ануй 24 марта. На помощь пенсионерке в первые минуты пришли соседи: помогли выбраться из дома, спасти часть имущества. Позднее прибраться на приусадебном участке жительнице Солонешного помогли спасатели новосибирского отряда, они расчистили территорию вокруг дома от грязи и мусора, восстановили поврежденные надворные постройки.

Напомним, в настоящий момент фактически через весь юг Алтайского края проходит центр циклона. Сейчас на Алтае, а на Алтае продолжается потепление: днём 29 марта в регионе будет до +15 градусов по Цельсию, а в последние дни марта на юге Сибири ожидают сильный снегопад. В крае подготовлено 265 пунктов временного размещения вместимостью 35 тысяч человек.