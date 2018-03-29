Кемерово, 29 марта, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, стало известно, что родственники погибших на пожаре в «Зимней вишне» обратились в прокуратуру и попросили проверить действия пожарных, спасателей и полиции. В прокуратуре Кемеровской области ИА REGNUM подтвердили эту информацию:

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

«Да, действительно, жалоба поступила, по ней организована проверка».

В ведомстве уточнили, что трое заявителей обратились в прокуратуру Кемерова вечером 28 марта. Более никаких подробностей в областной прокуратуре ИА REGNUM не сообщили.

Между тем, как сообщает РБК, в прокуратуру обратились жители Кемерова, супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие при пожаре пятерых родственников.

По словам Игоря Сабадаша, заявление также подала ещё одна семья.

«Считаю, что в действиях сотрудников МЧС и полиции есть несвоевременность, неполнота действий, бездействие, приведшее к гибели детей. Просьба провести проверку, решить вопрос об ответственности виновных, незамедлительно изъять записи разговоров МЧС, оперативных служб, запись и время телефонных переговоров родственников и погибших», — подчёркивает в заявлении Надежда Вострикова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», вспыхнувшем 25 марта, погибли 64 человека. Большая часть погибших — дети. По данным СКР, расследование уголовного дела по данному факту находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

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