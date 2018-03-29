Якутск, 29 марта, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Эффективно защищать детей в школах мешает противоречие между системой антитеррора в школах и противопожарной защищенностью. Об этом заявил глава Якутска Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Своё мнение он иллюстрирует конкретным примером, почерпнутым во время решения вопроса пожарной и антитеррористической безопасности детей в школах Якутска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуационный выход

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«Эвакуационные выходы зачастую оказываются закрытыми, — цитирует Айсена Николаева ИА SakhaLife. — Это происходит по одной причине. На практике имеется противоречие между системой антитеррора в школах и противопожарной защищенностью. К сожалению, я сам стал свидетелем этого. У нас в школах хотели поставить систему безопасности PERCo-S-20, однако МЧС было против, так как это не соответствовало их нормам. И я с ними согласен. Долго этот спор длился, пока Егор Борисов не выступил на видеоконференции, чтобы убрали подобные вещи в школах».

Глава Якутска фактически обозначил противоречие утвержденных на федеральном уровне антитеррористических мероприятий с требованием пожарной безопасности. Айсен Николаев также проинформировал о том, что проверки безопасности торговых центров Якутска уже идут.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Из-за внутренней отделки здания горючими материалами, закрытых эвакуационных путей и отсутствия координированных действий сотрудников ТЦ погибли как минимум 64 человека, большинство из них — дети.