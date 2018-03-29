Баку, 29 марта, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Железная дорога Астара — Решт будет построена за короткое время и для всего Евразийского региона откроются новые возможности. Об этом в среду, 28 марта, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с президентом Ирана Хасаном Роухани заявлением для печати.

president.az Ильхам Алиев и Хасан Рухани

«Сегодня был подписан ряд документов, среди которых хочу особо отметить два документа. Это документы, связанные с нашей совместной работой в Каспийском море и строительством железной дороги Астара — Решт. Эти документы имеют историческое значение. Потому что в результате реализации этих документов наше сотрудничество в Каспийском море, а также в области транспорта поднимется на еще более высокий уровень и в то же время, это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество», — сказал Алиев.

Он также отметил, что страны добились больших успехов в области транспорта.

«В прошлом году, когда я был с визитом в Иране, мы отметили прибытие первого поезда из Азербайджана в Иран. Первый поезд въехал в Иран через мост, построенный на Астарачае. А сегодня мы подписали очень важное и имеющее историческое значение соглашение о строительстве железной дороги Астара — Решт», — сказал президент Азербайджана.

Глава государства выразил уверенность, что отсутствующая часть транспортного коридора «Север-Юг» — железная дорога Астара — Решт в течение короткого времени будет построена и таким образом, откроются новые возможности для всего Евразийского региона.

«Транспортный коридор «Север-Юг» уже реалиуется в результате наших совместных усилий и соседних стран. Параллельно с этим, мы уже начали активно работать по созданию транспортного коридора «Юг-Запад» и в будущем транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад» соединятся. Наши страны играют очень важную роль в этом направлении. С полной ответственностью могу сказать, что подписанное сегодня соглашение о строительстве железной дороги Астара — Решт имеет историческое значение и считаю, что в последующие годы каждый увидит это», — сказал Алиев.

Баку и Тегеран по итогам встречи на высшем уровне 28 марта в Баку подписали ряд межправительственных соглашений, направленных на развитие двустороннего сотрудничества, сообщает сайт президента Азербайджана.

В частности подписаны следующие документы: межправительственное соглашение о финансировании участка железной дороги Астара — Решт (Иран); меморандум о взаимопонимании по разработке соответствующих блоков в Каспийском море между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана.

Как сообщалось ранее, Азербайджан предоставит Ирану кредит в размере $500 млн на строительство железной дороги Астара — Решт, который также является частью транспортного коридора Север — Юг.