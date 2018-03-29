Лондон готовит атаку на Россию, США отказались от её борцов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 марта, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Прикрыть лазейку: в Лондоне предложен экономический вариант атаки на Россию;
- Исторический год: в ОБСЕ считают, что российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье;
- Нечестная игра: в России возмущены невыдачей американских виз российским борцам;
- Переложить ответственность: Россия призвала Грузию отменить закон «Об оккупированных территориях»;
- Чёрный март: арестованы новые фигуранты дела о пожаре в ТРЦ Кемерово.