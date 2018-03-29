Ереван, 29 марта, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Муссируемые на армянском медиаполе после вынесения приговора лидеру оппозиционного движения «Учредительный парламент» Жирайру Сефиляну слухи о том, что Запад с целью смены власти в Армении поддерживает оппозиционные группы, даже такие вооруженные группы, как «Сасна црер», «не могли быть более далеки от действительности, чем есть. Об этом заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

Photolure Ричард Миллз

Комментируя по просьбе аysor. am вышеупомянутые слухи, Миллз сказал: «Мы не поддерживаем такие группы, которые пытаются незаконным путем свергнуть избранную власть. И мы однозначно осуждаем особенно такие группы, как «Сасна црер», предпочитающие насилие диалогу. Мы не приемлем деятельность «Сасна црер» и других, которые прибегают к насилию или угрожают причинить вред другим для продвижения своей политической повестки. В прошлом году в результате действий членов «Сасна црер» были потеряны жизни людей, а жители прилегающих районов оказались неуместно в ужасной ситуации.

Использование насилия в качестве инструмента для достижения политических изменений противоречит не только системе американских ценностей, но также глобальным демократическим ценностям уважения жизни человека и мирного диалога. Насилие подвергает опасности демократические принципы со всех сторон и никогда не может быть приемлемым. Посему, нет, мы не поддерживаем подобные группы или подобные действия. Вместе с тем, право на справедливый суд должно быть реализовано в отношении всех обвиняемых», — подчеркнул посол США в Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, Жирайр Сефилян на прошлой неделе был приговорен к десяти с половиной годам лишения свободы. Суд счел доказанным, что он в 100-ю годовщину Геноцида армян планировал массовые беспорядки с оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, с применением насилия, уничтожением имущества и пр., а в дальнейшем, уже накануне конституционного референдума, незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы с целью захвата зданий стратегического назначения и принуждения властей к неким действиям.

Вооруженная группа «Сасна црер» в составе примерно 30 членов 17 июля 2016 года захватила и в течение 15 дней удерживала территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, требуя отставки президента страны Сержа Саргсяна и арестованного за месяц до этого лидера оппозиционного движения «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна. В итоге члены группы сложили оружие и сдались властям. За этот период погибли трое полицейских. В настоящее время члены группы предстали перед судом.