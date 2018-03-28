Каир, 29 марта, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Ряд международных скоростных трасс на территории Египта перекрыт из-за сильной песчаной бури, сообщает портал «Масрауи».

Песчаная буря в Египте

Скорость ветра превышает 20 м/с. Порывы ветра опрокинули ЛЭП, и несколько южных районов Египта остались без электричества.

Сильнее всего буря разыгралась на юге. Здесь перекрыто несколько международных трасс, закрыты порты в Нувейбе, Хургаде и Александрии.

Ограничено международное авиасообщение: аэропорты в Каире, Луксоре, Асуане и Сохаге не принимают рейсы, а самолеты перенаправляются в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Метеорологи сообщают, что песчаную бурю принес теплый циклон из Судана. Стихия, по прогнозам, не успокоится до вечера 29 марта. Ожидаются резкое падение температуры и осадки.

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