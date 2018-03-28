Душанбе, 29 марта, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане и члены их семей запустили в небо десятки белых воздушных шаров, почтив таким образом память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает 28 марта пресс-служба российской военной базы в Республике Таджикистан.

Марина Каширская ИА REGNUM В память о погибших

Участники акции почтили память погибших минутой молчания и отпустили в небо белые воздушные шары.

«Акция состоялась в военном городке. Военнослужащие и члены их семей отпустили белые воздушные шары как символ скорби и памяти, многие написали на них дату трагедии», — указано в сообщении пресс-службы базы.

Кроме того, 28 марта в центре Душанбе студенты Российско-Таджикского (Славянского) университета и горожане провели аналогичную акцию, выпустив в небо 64 белых шара в знак скорби о людях, трагически погибших в Кемерово.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар в результате которого погибли 64 человека, большинство из которых — дети.