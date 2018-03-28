Аккра, 29 марта, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Тысячи жителей Ганы вышли на улицы в знак протеста против военного соглашения правительства африканской страны с США, 28 марта передает агентство Associated Press.

Iamablessing Гана

Протестующие заявляют, что им не нужны военные базы США и соглашения, которые могут лишить страну суверенитета.

«Гана не продается», — звучит основной лозунг протестующих в Аккре.

Согласно соглашению между США и Ганой, подписанному на прошлой неделе, Соединенные штаты вкладывают в вооруженные силы Ганы 20 млн и обязуются проводить подготовку кадров армии.

В договоре есть ряд «сомнительных» пунктов — в частности, о возможности использования ВС США аэропортов Ганы, доступа американских военных к радиочастотному спектру страны и потенциального размещения военного контингента.