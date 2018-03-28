Москва, 28 марта, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Российские власти крайне возмущены отказом посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной команды России по вольной борьбе, которая должна принять участие в Кубке мира с 5 по 6 апреля в американском городе Айова-Сити. Соответствующее заявление сделала сегодня, 28 марта, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Флаг США

Она напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство еще в конце февраля направило в посольство США в Москве соответствующую ноту для организации собеседований для получения виз российскими борцами.

Однако американское дипломатическое представительство ответило только теперь и ответило отпиской в которой в очередной раз ссылаются на то, что всему виной нехватка консульского персонала.

Захарова напомнила, что решение о о том, каких сотрудников сокращать в рамках введения паритета по количеству работников загранучреждений двух стран, принимали летом 2017 года не Москва, а Вашингтон.

«Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты — мир». Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов», — заявила Захарова.

При этом невыдача виз российским спортсменам — это грубое нарушение со стороны США своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования.

«Речь идет о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц», — подчеркнула Захарова.

МИД РФ надеется, что в мировом спортивном движении обратят внимание на данное вопиющее обстоятельство.

«Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.