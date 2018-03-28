Каир, 28 марта, 2018, 23:58 — ИА Регнум. В Египте завершились общенациональные президентские выборы, 28 марта передает агентство Reuters.

Египетский флаг

В настоящий момент все избирательные участки в африканской стране закрыты, начинается подсчет голосов.

Главным претендентом на победу был и остается действующий президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Его основным оппонентом является лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса.

Окончательные итоги выборов в Египте будут оглашены в понедельник 2 апреля.

Как передавало ИА REGNUM, президентские выборы в Египте проходили три дня. Всеобщее голосование началось в понедельник 26 марта.