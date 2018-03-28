Лондон, 28 марта, 2018, 23:40 — ИА Регнум. В Скотленд-Ярде пришли к выводу, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли подвергнуться первому воздействию отравляющего вещества еще на пороге своего дома, сообщается 28 марта на сайте британской полиции.

Matt Brown Здание Скотленд-Ярда

«В результате подробного криминалистического и научного исследования следователи допускают, что Скрипали подверглись первому воздействию нервно-паралитического вещества в своём доме, на входной двери которого выявлена самая высокая его концентрация», — указано в сообщении.

При этом отмечается, что следы аналогичного вещества были обнаружены и в других местах города Солсбери, однако там их концентрация была более низкой.

В Скотленд-Ярде утверждают, что расследование инцидента с «отравлением Скрипалей» может занять несколько месяцев.

Стоит отметить, что опубликованные британскими правоохранителями результаты расследования так и не содержат никаких указаний ни на природу, ни на источник вещества, примененного в ходе «нападения на Скрипалей». Тем не менее, британские власти продолжают обвинять Россию в применении боевого отравляющего вещества на территории Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд европейских стран, США, Канада и Украина в знак солидарности с антироссийской истерикой Лондона выслали в общей сложности 150 российских дипломатов.

Читайте также: МИД РФ: Ответ на высылку наших дипломатов будет вдумчивым и неспешным