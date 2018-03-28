Челябинск, 28 марта, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Тракторозаводский районный суд Челябинска признал виновным бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева в растрате более 38 млн рублей бюджетных средств на которые государство планировало купить технические средства реабилитации для инвалидов. Суд сегодня, 28 марта, приговорил его к шести годам лишения свободы условно.

(сс) succo Суд

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего исполняющего обязанности министра социальных отношений Олега Бехтерева, а также его пособницы — директора коммерческой организации Ирины Кем

Бехтерев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»). Ирина Кем также была признана виновной по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ («Пособничество в растрате»).

Следствие и суд установили, что в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года Бехтерев при пособничестве Кем допустил растрату бюджетных средств в сумме более 38 млн. рублей.

В этот период он заключил с коммерческими фирмами, подконтрольными предпринимательнице Ирине Кем, государственные контракты на поставку технических средств реабилитации инвалидов по завышенным ценам и без аукционов. Таким образом, Бехтерев растратил 38 млн бюджетных денег.

Бехтереву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком на пять лет и со штрафом 900 тысяч рублей.

Кем получила пять лет лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. рублей.