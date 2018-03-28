Москва, 28 марта, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Москва призывает власти Грузии отменить закон «Об оккупированных территориях» и задуматься о восстановлении доверия со своими соседями. Об этом говорится в комментарии МИД России по итогам состоявшихся 27−28 марта в Женеве очередных консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Как отмечают в российском ведомстве, «вопреки обнадёживающему заявлению премьера-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию».

«Построив своё выступление на избитом тезисе о «российской оккупации», грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом», — говорится в комментарии МИД России.

Отмечается, что с российской стороны «была подчеркнута контрпродуктивность грузинских попыток использовать женевские встречи для озвучивания своих идеологических клише».

«Вместо этого Грузии следовало бы, наконец, всерьёз задуматься о восстановлении доверия с соседями: начать в Женеве прямой взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, отказаться от подстрекательства других стран к визовой блокаде их жителей, отменить закон «Об оккупированных территориях», прекратить срывать культурно-гуманитарные мероприятия республик за рубежом», — отмечают в ведомстве.

Напомним, закон «Об оккупированных территориях» был принят парламентом Грузии по инициативе президента Михаила Саакашвили вскоре после августовской войны 2008 года и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

После смены власти в Грузии осенью 2012 года новое правительство неоднократно говорило о необходимости пересмотра этого закона. Соответствующий законопроект рассматривался в парламенте, но предлагавшиеся поправки так и не были утверждены.