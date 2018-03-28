Киев, 28 марта, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об утверждении национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украины — НАТО на 2018 год. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает его пресс-служба.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве, других важных договорённостей со стороной НАТО», — сказано в указе украинского президента.

Подчеркивается, что данная программа является стратегическим документом, который определяет приоритетные задачи на 2018 года и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Также документ определяет практические мероприятия по реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформированию сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами и рекомендациями Североатлантического альянса.

Напомним, ранее президент Порошенко заявил, что намерен инициировать внесение поправок в конституцию Украины, которые бы четко указывали на желание и планы Украины вступить в военный блок НАТО и Европейский союз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года пришедшие к власти в этой стране бандеровцы и их приспешники объявили о том, что главное направление их внешней политики — это втащить Украину в НАТО и Европейский союз.

При этом ни в ЕС, ни в Североатлантическом альянсе вовсе не собираются предоставлять Украине полноправное членство. Речь скорее идет о том, чтобы сделать из Украины полуколонию Запада и полигон для атаки на Россию.