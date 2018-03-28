Париж, 28 марта, 2018, 22:48 — ИА Регнум. На аукцион во Франции выставлена ранняя картина Винсента Ван Гога, 28 марта передает агентство Reuters.

Винсент Ван Гог Женщины в дюнах за починкой сетей

Картина «Женщины в дюнах за починкой сетей» 1882 года будет продана на аукционе в Париже 4 июня 2018 года.

«Эта картина знаменует собой важный период в развитии творчества Винсента Ван Гога. Это начало его карьеры, именно тогда он обнаруживает все возможности живописи, в частности, начинает писать картины маслом», — сообщил журналистам аукционист Бруно Яуберт.

«Женщины в дюнах за починкой сетей» является одним из немногих пейзажей, написанных Ван Гогом в ранние годы.

Ожидается, что стоимость полотна голландского мастера составит 3—5 млн евро ($3,7— 6,1 млн).