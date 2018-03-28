Екатеринбург, 28 марта, 2018, 22:14 — ИА Регнум. В уходящем месяце произошло несколько ключевых событий. 1 марта президент России Владимир Путин выступил со своим ежегодным посланием, а 6 марта посетил Свердловскую область. За каждым из событий — задачи, поставленные им, и поручения. Одна из задач — обеспечение лидерства России. Свердловской области отводится важная роль — она должна стать на гребне технологической волны. А 18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации, на которых жители Свердловской области большинством голосов поддержали кандидатуру Владимира Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода»

В своём ежегодном послании глава государства говорил как о конкретных задачах и конкретных направлениях работы, так и в целом о глобальных векторах развития страны. Президент обозначил задачи нового этапа. По сути, это послание фундаментальных человеческих ценностей — здоровья, образования, комфорта жизни в больших и малых населенных пунктах, безопасности.

Владимир Путин заявил о том, что Послание «носит рубежный характер, как и то время, в которое мы живем». По его словам, каждый шаг, поступок сегодня исключительно важен, поскольку определяет судьбу нашей страны на десятилетия вперед. Президент подчеркнул, что в основе всех планов и направлений работы сегодня лежит необходимость сбережения народа России, обеспечения благополучия граждан. Основу Послания президента составили установки по развитию человеческого потенциала, систем социальной помощи нуждающимся, поддержке старшего поколения, повышению уровня здравоохранения, образования и культуры, повышению экологического благополучия, решению жилищных вопросов.

«Нет никаких сомнений в том, что мы выполним все установки в социальной сфере, промышленности, экологии и стратегическом развитии», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона напомнил, что Владимир Путин, подписав в 2012 году, «майские указы», определил масштабный фронт работы по обеспечению экономического роста, социальной стабильности, по развитию образования и медицины, укреплению межнационального согласия и другим направлениям.

Показатели, которых удалось достичь в Свердловской области в ходе выполнения поручений главы государства, говорят сами за себя. На Среднем Урале удалось создать почти 70 тысяч мест в детских садах, построить больше 10 миллионов квадратных метров жилья, увеличить дорожный фонд с 10 до 17,5 миллиарда рублей, привлечь 1,9 триллиона рублей инвестиций, переселить их аварийного жилья более 30 тысяч свердловчан — это население целого города. Огромная работа проделана для повышения заработной платы бюджетников.

По мнению Евгения Куйвашева, все это говорит о том, что основным приоритетом России на следующие годы останется повышение качества жизни людей.

А 6 марта Владимир Путин работал в Свердловской области. Он провёл в Екатеринбурге совещание о развитии системы среднего профобразования. Глава государства подчеркнул: для того, чтобы вся российская система профессионального образования подготовки кадров соответствовала мировым стандартам, и сама задавала высокие мировые стандарты необходимо сделать ряд шагов.

«По аналогии с научной сферой нужно создать своеобразные центры коллективного пользования, где лучшее оборудование, собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто заинтересован в высоком результате своей работы. Поэтому в короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках профориентации — выбирать для себя профессии», — сказал Владимир Путин.

А выступая перед участниками форума рабочей молодежи, глава государства дал чёткие установки на дальнейшее развитие инженерного образования, подготовку высококвалифицированных специалистов, освоение новых компетенций на стыке знаний. Базовыми направлениями прорывного развития России определены создание современной инфраструктуры, работающей на благополучие человека, рост человеческого капитала, разработка и внедрение в жизнь новейших технологий.

По его словам, это совещание неспроста прошло в Екатеринбурге. На Урале много промышленных предприятий, и проблема нехватки кадров достаточно остра.

Евгений Куйвашев отмечает: Свердловской области предстоит оказаться на «гребне технологической волны», стать «умным регионом». именно это поможет выполнить поручения Владимира Путина, сделанные им в Послании Федеральному собранию и в ходе рабочего визита в Свердловскую область.

«Владимир Владимирович Путин поставил задачу — для выхода в лидеры важно «поймать технологическую волну», удержаться на ней. Свердловская область способна и должна быть на гребне этой волны. Мы создаем в территориях новые точки роста и соответствующую инфраструктуру, выходим на глубокую модернизацию промышленного комплекса, увеличение производительности труда, подготовку высококвалифицированных кадров. По сути, мы должны превратить Свердловскую область в «умный регион». Это полностью соответствует той идее, которую мы предлагаем миру в рамках нашей заявки на ЭКСПО-2025. Вчера, в ходе визита президент России ознакомился с этой концепцией и одобрил ее», — отметил Евгений Куйвашев.

В ближайшее время Среднему Уралу предстоит включиться в масштабную программу пространственного развития России. «В этой работе мы ориентированы на максимальное раскрытие потенциала каждого из муниципалитетов Среднего Урала, грамотное сочетание отраслевого и территориального принципов развития», — сказал глава Среднего Урала.

Губернатор поручил правительству оперативно подготовить план реализации Послания президента, внести необходимые изменения в Стратегию развития региона, программу «Пятилетка развития», актуализировать эти документы с учетом задач, поставленных главой государства.

Нормой жизни, по словам Евгения Куйвашева, должны стать широкое внедрение современных технологий в образовании, здравоохранении, культуре, экологии, дорожном строительстве, государственном и муниципальном управлении, бизнесе.

Бесспорными приоритетами государственной политики были и остаются рост заработной платы, забота о старшем поколении и детях, многодетных и молодых семьях, решение жилищных проблем людей, шаговая доступность первичного медицинского звена, модернизация системы профобразования, новые проекты в сфере культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, говорит Евгений Куйвашев.

Также предстоит обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. Это касается не только перевода предприятий на экологичные технологии, но и комплексного подхода к проблемам окружающей среды. Среди первоочередных задач — ликвидация свалок, эффективная переработка промышленных и бытовых отходов, повышение качества питьевой воды.

Евгений Куйвашев добавил, что Свердловская область на протяжении последних лет демонстрирует устойчивую положительную динамику в решении этих вопросов. Однако, по его словам, поводов для самоуспокоения нет.

«Требования к качеству и уровню жизни обоснованно растут, как и объемы работы органов региональной и муниципальной власти», — сказал глава региона.

Несомненно, ключевым для России днём стали выборы президента Российской Федерации. В них приняли участие 62,33% жителей Свердловской области. А за Владимира Путина голоса отдали 74,60% свердловчан. Оба показателя гораздо лучше, чем по итогам избирательной кампании 2012 года.

А 22 марта губернатор Евгений Куйвашев 22 обсудил с известными и авторитетными уральцами, вошедшими в число доверенных лиц Владимира Путина, планы по выполнению установок главы государства и развитию Свердловской области. Участниками встречи с главой региона стали руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, председатель областной общественной ветеранской организации, почетный гражданин Свердловской области Юрий Судаков, советник ректора УрГЭУ герой России Сергей Воронин, а также актер, сценарист и телеведущий Андрей Рожков.

«Более 1,5 миллионов жителей Свердловской области 18 марта проголосовали за Владимира Владимировича Путина, явка на избирательные участки превысила 62%. Этот результат превзошел итоги 2012 года во многом благодаря вашей работе, вашему статусу, честности и порядочности, а также благодаря вашей активной информационной деятельности. Наша главная задача сейчас — начать работу над выполнением установок, данных главой государства. Я уверен, что мы со всеми задачами и трудностями справимся. Прошу вас, чтобы вы включились в реализацию наших совместных планов», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона, пользуясь случаем, особо поблагодарил Юрия Судакова за участие в организации и проведении торжественных мероприятий в честь 75-летия Уральского добровольческого танкового корпуса. По словам Евгения Куйвашева, уже сейчас необходимо начать подготовку к следующей дате — 80-летию УДТК.

«Я такого не ожидал! Такого торжества у нас никогда не было. И очень хорошо, что были приглашены делегации из Пермского края и Челябинской области», — отметил председатель ветеранской организации.

Жанна Рябцева проинформировала губернатора о том, что за время избирательной кампании в региональный штаб поступило около тысячи обращений, работа по которым сегодня продолжается.

«Принципиальное значение при решении ряда вопросов стало ваше личное участие. Так, буквально в ручном режиме приходилось заниматься проблемами дольщиков и пайщиков. Сегодня таких звонков стало меньше, люди видят результаты этой работы. Кроме того, в штаб обращались по вопросам ЖКХ, земли, по детям-инвалидам», — сообщила она.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ, проблемной темой остается сегодня ситуация, сложившаяся вокруг ДК «Химмаш». Под обращением в штаб с просьбой сохранить дом культуры поставили подписи около пяти тысяч человек. Андрей Рожков, сам проживший много лет в этом жилом районе Екатеринбурга, подтвердил: вопрос очень волнует горожан.

«Мы разбираемся в ситуации, идет процесс переговоров, о результатах которого говорить преждевременно. Понятно, что наша главная цель — сохранить. Мы занимаемся», — ответил губернатор.