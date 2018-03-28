Москва, 28 марта, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Новым начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен полковник Михаил Воробьёв. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Rosgvard.ru Михаил Воробьёв (в центре)

Как уточняется, указ о назначении Михаила Воробьёва подписал президент России Владимир Путин.

«Вновь назначенного руководителя личному составу представил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковник Олег Борукаев», — говорится в сообщении.

Михаил Воробьёв начал службу в органах внутренних дел в 1990 году, прошёл должности от участкового инспектора милиции до начальника отдела милиции.

Возглавлял УВД Одинцовского района Московской области, а затем межмуниципальное управление МВД «Одинцовское» Московской области. После окончания Академии управления МВД России перешёл на службу в Росгвардию.

До последнего времени Воробьёв возглавлял управление Росгвардии по Волгоградской области.