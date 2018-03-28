Могадишо, 28 марта, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Трое человек получили ранения в результате атаки на офис Международного комитета Красного Креста в Сомали, 28 марта передает агентство Associated Press.

AMISOM Public Information Взрыв. Могадишо

По информации полицейских, в офис в Могадишо въехал автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Красный Крест уже сделал официальное заявление об инциденте — один раненый является сотрудником МККК.

В настоящий момент ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, организатором крупных терактов в Сомали чаще всего является группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября 2017 года в Могадишо террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили один из самых чудовищных терактов в истории.

Тогда в результате взрыва двух заминированных автомобилей в столице Сомали погибли 512 человек, сотни получили ранения.

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