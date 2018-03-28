Кемерово, 28 марта, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал строго наказать украинского телефонного хулигана Никиту Кувикова, более известного как пранкер Евгений Вольнов, спровоцировавшего лживые слухи о «сотнях жертв» пожара в Кемерово.

42.mchs.gov.ru Кемерово. На месте пожара

Об этом глава Чечни сообщил 28 марта в Telegram.

«Отечество в трауре… Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ, — написал Рамзан Кадыров. — И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим».

Напомним, 28 марта на сайте Следственного комитета РФ было опубликовано сообщение о предстоящем объявлении гражданина Украины Никиты Кувикова в международный розыск.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, также известного как пранкер Евгений Вольнов. Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест.

Кроме того, ряд СМИ сообщил: группа жителей города Кемерово объявила о том, что выплатит 12 млн рублей за поимку и передачу российскому правосудию украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиты Кувикова).

Как сообщало ИА REGNUM, украинский телефонный хулиган Евгений Вольнов (Никита Кувиков) во время трагических событий в городе Кемерово, изображая по телефону сотрудника экстренных служб, провоцировал распространение слухов о «сотнях жертв» с целью дестабилизации ситуации и воспрепятствования спасательной операции.

О своей мерзкой выходке Кувиков сообщил в соцсетях лично.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, из которых 41 — дети. Указом президента РФ Владимира Путина 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.