Вашингтон, 28 марта, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Белый дом США прокомментировал переговоры президента Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «делу Скрипаля», 28 марта передает агентство Reuters.

White House Дональд Трамп и Тереза Мэй

«Оба лидера согласились с необходимостью демонтажа российских шпионских сетей в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах для ограничения российской тайной деятельности и предотвращения будущих атак химическим оружием в любой стране», — говорится в заявлении.

По всей видимости, под участниками «российских шпионских сетей» подразумеваются сотрудники российских дипмиссий, высылаемые из США и Великобритании.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 28 марта пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила о телефонных переговорах с Трампом. в ходе которых Мэй «поблагодарила» президента США за высылку российских дипломатов.

Напомним, Лондон инициировал высылку российских дипломатов, к которой присоединились 26 стран, в том числе США, Канада, страны ЕС, Украина и Австралия.

Высылка дипломатов позиционируется как «поддержка» Великобритании по делу об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Россию.