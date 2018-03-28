Белый дом: Трамп и Мэй обсудили высылку «русских шпионов»
Вашингтон, 28 марта, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Белый дом США прокомментировал переговоры президента Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «делу Скрипаля», 28 марта передает агентство Reuters.
«Оба лидера согласились с необходимостью демонтажа российских шпионских сетей в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах для ограничения российской тайной деятельности и предотвращения будущих атак химическим оружием в любой стране», — говорится в заявлении.
По всей видимости, под участниками «российских шпионских сетей» подразумеваются сотрудники российских дипмиссий, высылаемые из США и Великобритании.
Как передавало ИА REGNUM, ранее 28 марта пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила о телефонных переговорах с Трампом. в ходе которых Мэй «поблагодарила» президента США за высылку российских дипломатов.
Напомним, Лондон инициировал высылку российских дипломатов, к которой присоединились 26 стран, в том числе США, Канада, страны ЕС, Украина и Австралия.
Высылка дипломатов позиционируется как «поддержка» Великобритании по делу об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Россию.