Белград, 28 марта, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Власти Сербии не присоединятся ни к каким мерам против России, предпринимаемым западными странами в связи с «делом Скрипаля». Об этом заявил президент страны Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает 28 марта пресс-служба правительства Сербии.

Kremlin.ru Александр Вучич

«Президент Вучич сообщил президенту Путину, что Сербия не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против России и не будет высылать российских дипломатов из своей страны, несмотря на то, что почти все страны региона, в котором находится Сербия, уже сделали это», — говорится в сообщении.

Основной темой беседы, состоявшейся по инициативе сербской стороны, стало обострение ситуации в Косово после задержания в Косовской Митровице главного сербского переговорщика в брюссельском диалоге между Белградом и Приштиной Марко Джурича и произошедших там столкновений спецназа с косовскими сербами.

По сообщению пресс-службы, Владимир Путин заявил, что «Сербия является ключевым партнёром России как на Балканах, так и в целом в Европе, и Россия будет поддерживать Сербию и её борьбу за сохранение независимости и территориальной целостности».

Путин подчеркнул, что российская сторона поддерживает проведение в жизнь резолюции СБ ООН 1244 и только те международные усилия по Косово, которые предпринимаются в рамках этой резолюции.

Сообщается, что лидеры двух стран «договорились ввиду напряжённости общей политической ситуации находиться в постоянном контакте».