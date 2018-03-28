Лондон, 28 марта, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж остался без доступа в интернет, 28 марта передает агентство Associated Press.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж. 2014

Решение о прекращении доступа Ассанжа в интернет приняли официальные лица Эквадора, в посольстве которого в Лондоне находится основатель WikiLeaks.

Согласно пояснению эквадорских чиновников, сообщения Ассанжа по поводу ареста бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона «поставили под угрозу» хорошие отношения Эквадора со странами Европы.

Во вторник, 27 марта, представители власти решили приостановить доступ Ассанжа в интернет, «чтобы предотвратить любой потенциальный вред».

По имеющейся информации, у Ассанжа также нет возможности воспользоваться телефонной связью.

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в «добровольном заключении» в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Великобритания требует его выдачи и ареста.