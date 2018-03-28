Анкара, 28 марта, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Военные Турции угрожают провести операцию в сирийском Манбидже, 28 марта передает агентство Reuters.

U.S. Army Турецкие солдаты

Согласно заявлению Совета национальной безопасности Турции, они «примут меры», если курдские «боевики» не покинут Манбидж и районы к востоку от Евфрата.

Совет национальной безопасности также обратился к правительству Ирака с призывом препятствовать деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК) в иракских городах Синджар и Кандил. В случае, если этого не будет сделано, Турция тоже готова «принять меры».

Напомним, военные Турции регулярно нарушают суверенные границы Сирии и Ирака для борьбы с «курдскими террористами».

Последней крупной операцией Турции на территории Сирии является вторжение в провинцию Африн, откуда турецкие военные вытеснили отряды сирийских сил самообороны YPG.

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