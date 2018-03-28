Вашингтон, 28 марта, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены сократить свой взнос на миротворческие программы ООН, 28 марта передает агентство Associated Press.

Images Money Сокращение финансирования

В ходе заседания СБ ООН постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США не намерены обеспечивать более 25% финансирования миротворческих миссий.

Тем не менее США будут «стремиться», чтобы сокращение финансирования компенсировалось «справедливым и разумным образом, который защитит миротворчество ООН».

США являются крупнейшим спонсором 15 миротворческих миссий ООН. На долю Соединенных Штатов приходится 28,5% общего бюджета миссий ООН по поддержанию мира.

В 2018 году размер взносов США на программы миротворчество ООН составил $7,3 млрд. При этом взнос уже был сокращен по настоянию президента Дональда Трампа на $570 млн.