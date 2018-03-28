Киев, 28 марта, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики обсуждают возможные шаги и меры, которые позволят вернуть под контроль правительства Украины отдельные регионы Донбасса. Многие считают, что решение конфликта зависит от внешнеполитической ситуации, в частности, от российско-американских отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

К примеру, политолог Владимир Цибулько считает, что для возврата Донецка и Луганска нужно ввести миротворцев ООН на неконтролируемый участок российско-украинской границы.

«В мандате миссии проговаривается возможность полного контроля над границей. Т. е. нет речи о том, что это будет миссия безопасности при наблюдателях ОБСЕ, по версии на которой настаивала Россия… Речь идет о полном контроле границы и оккупированной территории. Россия не сможет делегировать свои войска в миротворческий контингент или представителей Организации коллективной безопасности, которая контролируется Россией. Попытка под видом белорусских войск втиснуть миротворческий контингент, очевидно, будет отвержена», — сказал Цибулько 27 марта в эфире канала «112 Украина».

По его словам, Россия пытается избавиться от Донбасса, поскольку его содержание дорого обходится российскому бюджету.

«Но главный вопрос — откуда финансы на восстановление оккупированной территории? По состоянию на сегодня Россия несет полную ответственность за выплату пенсий и социальное положение на оккупированных территориях. По сути, Россия пробует скинуть эту гирю в виде компенсации за те разрушения, которые произошли благодаря российскому оружию на этой территории. Нам нужен не только миротворческий контингент на этой территории, но и четко проговорить обязательство оккупанта по восстановлению территорий и уничтоженной инфраструктуры», — рассказал Цибулько.

При этом политический эксперт Нина Соколовская отмечает, что сегодня отношения Кремля и Белого дома перешли в «апокалиптическую зону».

«То, что происходит между Россией и США — гонка вооружений, ракеты с ядерными двигателями от которых даже в советское время отказывались, потому что это дорога к мировой катастрофе, это ничего хорошего не несет. Что касается Украины, я не думаю, что у нас будет вооруженное вторжение. Но сигнал, что Штаты нас в этой ситуации, нам дарят «Джавелины». Обратите внимание, когда нам дают «Джавелины», используют 600 млн, это не просто перекладывание денег из одного американского кармана в другой. Размещение «Джавелинов» обязательно не в зоне «АТО», а рядом с Киевом, на складах. Дальность полета «Джавелин» 2,5 км. Т. е. размещая их возле Киева, американцы дают сигнал тем, кого нигде нет, что к Киеву подходить не надо», — пояснила Соколовская.

Кроме того, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский опасается, что Украина может оказаться в центре противостояния России и Запада.

«В мировой политике слишком много острейших вопросов, слишком много напряжения. Сейчас раскручивается очередной виток некой «холодной войны». Маховик раскручивается. Бог даст, не будет очередного витка противостояния России и Запада. Мы находимся посредине и 100% мы будем в это вовлечены. Ничего доброго от этого ждать не приходится… Открытой войны Украины с Россией нет», — сказал Новинский 28 марта в эфире канала «112 Украина».

В то же время журналист Алексей Мацука призвал Киев бороться не только за свои территории, но и за жителей Донбасса.

«1. Если хотим реинтегрировать Донбасс, то должны бороться не только за территории, а в первую очередь за людей. 2. К тем, кто проживает в «Л/ДНР», отношусь как к заложникам оккупационного режима. Безусловно, там люди с очень разным мировоззрением, с разными позициями. Однако и в Киеве есть такие же. 3. Мы не можем всех украинцев в оккупации считать коллаборантами и предателями», — написал Мацука на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в начале апреля в свет выйдет новый номер журнала Time, главной темой которого станет победа Владимира Путина на президентских выборах в России. В материале говорится и о проблеме Донбасса. Так, в частности, Time утверждает, что за свой новый президентский срок, Путин готов согласиться на решение проблемы по Донбассу.

«Источники в МИД России сообщили, что Путин готов сделать восточную Украину областью под контролем временной администрации, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово», — рассказали журналу источники в Кремле.