Уральск, Казахстан, 28 марта, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Проблема с задержкой поставки лекарств в Западно-Казахстанскую область держит все медицинские учреждения в нервном тонусе, заявил руководитель регионального управления здравоохранения Канат Тосекбаев. Об этом 27 марта сообщает портал Ratel.kz.

Лекарства

По словам чиновника, проблема в регионе сохраняется. Дешевые препараты учреждения здравоохранения вынуждены закупать на свои средства. Однако в регионе более 500 онкологических больных, которые нуждаются в препарате «Метотрексат».

Чиновник добавил, что заявка на лекарства была составлена еще 23 сентября 2017 года. Однако из 400 препаратов доставлено лишь 245. Проблема осложняется тем, что единый дистрибьютор не организовал поставки по регионам.

«Ситуация по лекарствам не просто тяжелая, она аховая», — прокомментировал ситуацию Тосекбаев.

Напомним, проблемы с поставками жизненно важных лекарств в Западно-Казахстанскую область продолжаются четвертый месяц подряд. С 1 января 2018 года все лекарства централизовано поступают в регионы через оператора СК «Фармация». Ситуация с поставками лекарств продолжает оставаться тяжелой по всей территории Казахстана.