Москва, 28 марта, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Ответные действия на высылку российских дипломатов не будут поспешными. Москва будет действовать основательно и вдумчиво, заявил 28 марта журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Заместитель министра иностранных дел РФ пояснил, что в этом вопросе никакой спешки не будет, но ответ на высылку дипломатов и антироссийскую истерику будет обязательно.

«Нет никакой спешки. Мы подходим к этому основательно, вдумчиво», — сказал Сергей Рябков РИА Новости, отвечая на вопрос об ответных мерах Москвы на высылку 150 российских дипломатов и на закрытие генконсульства РФ в США.

Напомним, в знак поддержки бездоказательной истерики Британии по «делу Скрипаля» ряд европейских стран, США и Канада выслали в общей сложности 150 российских дипломатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор власти Великобритании не опубликовали ни одного доказательства причастности России к инциденту в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.