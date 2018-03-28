Москва, 29 марта, 2018, 01:46 — ИА Регнум. Первое, чему научила жителей России чудовищная трагедия Кемерово, где 26 марта на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли свыше 60 человек, — это необходимости заботиться о своём спасении самому и продумывать план эвакуации заранее, даже если ты просто собрался с семьёй на воскресную премьеру нового мультика. Не являясь специалистом в области пожарной безопасности и не владея протокольными знаниями о точном порядке спасения из горящих зданий (а теперь нам, видимо, всё-таки стоит ими овладеть), корреспондент ИА REGNUM посетил три крупных торговых центра Москвы и попытался представить, смог бы он покинуть торговый лабиринт с помощью планов, дверей, лестниц и указателей, предусмотренных владельцем, строителями и специалистами по безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарные шкафы

Дарья Антонова ИА REGNUM ТЦ «Охотный ряд»

Дарья Антонова ИА REGNUM Эскалаторы дублируются удобными лестницами

Дарья Антонова ИА REGNUM Опасной особенностью «Охотного ряда» является то, что торговый центр находится под землёй

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В процессе краткой инспекции выяснялось, что системы автоматического пожаротушения бывают как минимум двух видов — видные глазу и нет; привычные красные пожарные ящики предназначены не для обывателей, а для пожарных; что существует как минимум десяток видов огнетушителей для разных целей (и использовать их не специалисту не только трудно, но и опасно — можно тушить не то, не так и не тем) и как важно иметь дублирующую лестницу около привычных эскалаторов, так как последние сами могут стать источником возгорания или попросту не работать. Но всё это не так важно на фоне того, что из трёх осмотренных ТЦ реально «спастись» корреспонденту удалось лишь в одном…

Дарья Антонова ИА REGNUM Противопожарная безопасность в ТЦ «Охотный ряд»

Инспекции подверглись ТЦ «Охотный ряд», ТЦ «Атриум» и ТЦ «Золотой Вавилон». Корреспондент проверил доступность, логичность расположения и заметность пожарных шкафов, понятность и частоту размещения схем эвакуации, заметность табличек «выход», возможность покинуть здание через аварийный выход, количество не запертых дверей у центральных входов, наличие удобного подъезда для пожарных машин и спецоборудования для автоматического тушения.

В ТЦ «Охотный ряд» противопожарных шкафов много, и они, как и положено, заперты. В наличии ли внутри этих шкафов всё необходимое оборудование, узнать не удалось, да и выяснялось, как указано выше, что они предназначены только для огнеборцев. Проблема в другом — огнеборец просто не сможет найти такой шкаф, если не будет держать в руках схему его расположения… Привычные красные ящики часто закрыты красивыми дизайнерскими дверцами под стиль окружающего интерьера. Если пожарный не медиум или не обладает рентгеновским зрением, то, вероятно, в дыму он его попросту не увидит, его сложно увидеть даже в обычный день. В ТЦ также нет указателей пути к этим изящно декорированным шкафам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарные шкафы должны быть заметны, но их решили удачно «вписать» в интерьер ТЦ «Охотный ряд». Найдёт ли этот шкаф пожарный в случае задымления?

Дарья Антонова ИА REGNUM Эти пожарные шкафы ещё более-менее заметны, хотя всё равно не бросаются в глаза

Дарья Антонова ИА REGNUM В ТЦ «Охотный ряд» есть широкие лестницы — это большой плюс

Пожарные извещатели («датчики дыма») установлены по всему периметру ТЦ, а вот самой автоматической системы пожаротушения не видно. Возможно, она просто скрыта, так как некоторые типы таких устройств могут быть «невидимыми» на обычный взгляд. Запасные выходы из ТЦ оборудованы магнитными устройствами и открываются только карточкой, на дверях висят таблички о предназначении дверей только «для служебного пользования».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель. Систем автоматического пожаротушения не видно, вероятно, они «спрятаны» от глаз

Дарья Антонова ИА REGNUM Опять служебная дверь, которую не получится использовать для эвакуации

Дарья Антонова ИА REGNUM План эвакуации ТЦ «Охотный ряд»

В качестве плюса ТЦ «Охотный ряд» можно выделить широкие удобные лестницы, дублирующие эскалаторы. Вспоминая, что это подземный торговый центр и окон в нём нет, лестницы и выходы являются единственными возможными путями спасения, однако у главного входа в центр обнаружилось, что на выход работает только одна дверь. Хотя самих дверей для выхода много, они закрыты, что затрудняет проход даже в обычный день. Также визуально можно выделить малое для таких площадей количество планов эвакуации.

Кроме того, подсвеченные зелёным таблички «выход» в ТЦ «Охотный ряд», как и в прочих торговых центрах Москвы, представившему ситуацию пожара корреспонденту показались слишком маленькими и незаметными — в потоке магазинных вывесок указатели в глаза явно не бросаются. А можно ли их заметить в дыму?

Дарья Антонова ИА REGNUM Указатели эвакуационного выхода кажутся слишком маленькими

Кроме того, так и не удалось понять, как пожарные машины смогут подъехать к данному торговому центру, так как его отличает крайне неудобное в этом плане месторасположение. В общем, в процессе «эвакуации» из «Охотного ряда» корреспондент ИА REGNUM понял, что «спастись» ему не удалось…

Дарья Антонова ИА REGNUM Выйти и зайти в ТЦ можно только через одну-единственную дверь, остальные заперты. Учитывая, сколько посетителей в магазине, это крайне затруднит эвакуацию

В ТЦ «Атриум» пожарные извещатели висят по всему периметру здания, но часть запасных выходов украшает надпись «только для сотрудников». Что касается официальных аварийных выходов, то некоторые из них опломбированы, то есть фактически заперты — не каждый человек сможет сорвать такую пломбу, тем более если это ребёнок. Примечательно, что некоторые запасные выходы (а их много) также опечатаны плюс закрыты со стороны улицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТЦ «Атриум»

Дарья Антонова ИА REGNUM Система пожаротушения в ТЦ «Атриум»

Противопожарные шкафы в ТЦ, как и положенно, красного цвета, под окружающий дизайн их не маскировали, но «ключей» для ящиков рядом с ними нет, и где они находятся, неизвестно. Возможно, запланировано, что пожарный сможет быстро справиться с этой проблемой самостоятельно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Запасные выходы закрыты для посетителей, вход только для сотрудников ТЦ «Атриум»

Дарья Антонова ИА REGNUM Запасной выход в ТЦ «Атриум»

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуационный выход в ТЦ «Атриум»

Дарья Антонова ИА REGNUM Вот так пломбируют эвакуационные выходы в ТЦ «Атриум»

Помимо закрытых аварийных выходов, этот торговый центр отличает сложная планировка. Для корреспондента ИА REGNUM «Атриум» оказался крайне трудным в плане ориентирования местом, так как с логикой обустройства некоторых площадок тут наблюдаются явные сложности. Удивительно, но в развлекательных зонах, где максимальное скопление посетителей на точку пространства, нет удобных лестниц и странные эскалаторы — необходимо делать крюк для выхода на основные этажи. Конечно, в развлекательных «закутках» есть запасные выходы, но они опечатаны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Даже в дневное время эскалаторы заполнены людьми

Дарья Антонова ИА REGNUM Чтобы дойти до ближайшей лестницы, нужно пройти большое расстояние

Кроме того, оказались закрытыми двери у главного входа в здание — работала только «вертушка». Если предположить, что вращающаяся дверь выйдет из строя, то выйти наружу в этой точке люди не смогут. И хотя «Атриум» удобно расположен в плане доступного подъезда для пожарных машин, не исключено, к сожалению, что в этом торговом центре корреспондент ИА REGNUM «погиб» ещё быстрее, чем в предыдущем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Запасные выходы на улице закрыты и опечатаны

Дарья Антонова ИА REGNUM Запасные выходы на улице закрыты и опечатаны

В пример торговым собратьям все двери в ТЦ «Золотой Вавилон» были открыты нараспашку, что навело на мысль о срочной показательной акции, так как не основные места входа точно так же оборудованы устройствами для прохода по карточкам. Тем не менее факт остаётся фактом — в других ТЦ не озаботились даже такой нарочитой демонстрацией безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТЦ «Золотой Вавилон»

У некоторых противопожарных шкафов «Золотого Вавилона» также не оказалось «ключей», а сами шкафы закрытого типа, то есть оценить наличие нужного снаряжения до открытия не удастся. Также около ТЦ нет оборудованных площадок под спецтехнику.

Дарья Антонова ИА REGNUM Все запасные выходы в ТЦ «Золотой Вавилон» открыты

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарные шкафы

Дарья Антонова ИА REGNUM У главного входа нет площадки для спецтехники

Зато у аварийных выходов этого торгового центра есть кнопки экстренного вызова, а также кнопки для открытия дверей при опасности. Видимо, это один из способов открытия магнитной двери. Если предположить, что всё это оборудование правильно сможет сработать в нужный момент, то спасение выглядит более вероятным, чем в указанных выше магазинах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Есть экстренная связь

Дарья Антонова ИА REGNUM ТЦ «Золотой Вавилон»

Конечно, в Москве сотни торговых центров, в том числе гиганты, расположенные на окраинах. Все они строились в разное время, с применением разных технологий и, вероятно, отличаются разной степенью надежности. Так, например, 28 марта на севере Москвы ликвидировали возгорание в подсобном помещении ТЦ «Свиблово». Вернее, оно было ликвидировано автоматической системой пожаротушения ещё до приезда пожарных. Также сотрудники центра самостоятельно и быстро эвакуировали посетителей. Но, наверное, большинство жителей России в эти дни впервые задумались о том, как важно разбираться в таких неочевидных для обывателя вещах, как особенности обеспечения пожарной безопасности крупных зданий. К сожалению, весьма вероятно, что подобные знания могут пригодиться нам ещё не раз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный шкаф

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