Москва, 28 марта, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В результате вооружённого нападения на отделение «Бинбанка» в московском районе Сокольники 28 марта никто не пострадал. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В 18:10 группа неизвестных, угрожая персоналу предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства, после чего скрылись», — сообщили в полиции.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около $100 тысяч.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры к розыску и задержанию нападавших.

Как ранее передавало ИА REGNUM, пять вооружённых людей в масках и камуфляжной форме совершили нападение на отделение «Бинбанка», расположенное по адресу: Сокольническая площадь, дом 9.

Для розыска преступников в городе объявлен план «Перехват». Полиция разыскивает автомобиль Hyundai с подмосковными номерами, у автомобиля пробито заднее колесо.