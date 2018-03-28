Берлин, 28 марта, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Согласно нормам международного права Россия может заменить высланных из Германии из-за «дела Скрипаля» дипломатов, сообщает 28 марта агентство AFP со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

Jörg Zägel Посольство России. Берлин

По словам представителя МИД ФРГ, Берлин выслал четырех российских дипломатов по причине их «связей с разведслужбами». При этом, отмечает издание, он сообщил, что у России есть возможность их заменить в рамках Венской дипломатической конвенции.

Кроме того, отмечается, что правительство Германии не считает решение о высылке дипломатов поспешным и считает, что Россия не предприняла конструктивных усилий по инциденту «отравления Скрипаля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд европейских стран, Украина, Молдавия, США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности 150 российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». МИД РФ, в свою очередь, объявил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Власти Британии до сих пор не представили никаких доказательств причастности России к отравлению 4 марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тем не менее официальный Лондон не прекращает истерику, требуя от своих союзников поддержки.