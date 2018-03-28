МИД ФРГ: Россия вправе заменить дипломатов, высланных из Германии
Берлин, 28 марта, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Согласно нормам международного права Россия может заменить высланных из Германии из-за «дела Скрипаля» дипломатов, сообщает 28 марта агентство AFP со ссылкой на представителя МИД ФРГ.
По словам представителя МИД ФРГ, Берлин выслал четырех российских дипломатов по причине их «связей с разведслужбами». При этом, отмечает издание, он сообщил, что у России есть возможность их заменить в рамках Венской дипломатической конвенции.
Кроме того, отмечается, что правительство Германии не считает решение о высылке дипломатов поспешным и считает, что Россия не предприняла конструктивных усилий по инциденту «отравления Скрипаля».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд европейских стран, Украина, Молдавия, США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности 150 российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». МИД РФ, в свою очередь, объявил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
Власти Британии до сих пор не представили никаких доказательств причастности России к отравлению 4 марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тем не менее официальный Лондон не прекращает истерику, требуя от своих союзников поддержки.