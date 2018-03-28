Лондон, 28 марта, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила президента США Дональда Трампа за поддержку в «деле Скрипаля», 28 марта передает агентство Reuters.

White House Дональд Трамп и Тереза Мэй

Согласно заявлению офиса премьер-министра, Мэй отблагодарила Трампа за высылку российских дипломатов в ходе телефонных переговоров.

«Премьер-министр сегодня беседовала с президентом Трампом и приветствовала решение США изгнать 60 российских дипломатов в ответ на использование нервного агента в Солсбери», — говорится в заявлении пресс-службы Мэй.

Также Мэй заявила, что США продемонстрировали «очень сильный ответ… на безрассудное и наглое поведение России».

Как передавало ИА REGNUM, в кампании по депортации российских дипломатов, которая была инициирована Лондоном, в настоящий момент участвуют 26 стран — сама Великобритания, а также США, Канада, ряд стран ЕС, Украина и Австралия.

Высылка послов позиционируется как «ответ» на отравление в британском Солсбери бывшего агента ГРУ, перебежчика Скрипаля, в покушении на которого Великобритания обвиняет Россию.