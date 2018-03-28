Кемерово, 28 марта, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В Кемерово по решению суда арестованы Александр Никитин и Игорь Полозиненко, ответственные за монтаж и функционирование системы пожарной сигнализации в сгоревшем ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает 28 марта агентство RT.

Арест

Заводский районный суд Кемерова арестовал Игоря Полозиненко, главу компании «Системный интегратор», разработавшей систему пожарной безопасности для торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

Александр Никитин, также арестованный по решению суда, отвечал за монтаж и исправность системы пожарной сигнализации ТЦ «Зимняя вишня».

Ранее был арестован технический директор компании-собственника сгоревшего 25 марта торгового центра Георгий Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово привел к гибели 64 человек, большинство из которых — дети.

По предварительным данным, причиной их гибели стали грубейшие нарушения норм противопожарной безопасности.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта объявлен днем общенационального траура.