Брюссель, 28 марта, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Послы ЕС обсудили новые санкции против Ирана, окончательное решение по которым планируется принять в апреле, 28 марта передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

«Идея состоит в том, чтобы принять окончательное решение по иранским санкциям на Совете по иностранным делам в апреле», — сообщил журналистам один из дипломатов, участвовавших в переговорах.

Встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой может быть принято решение о санкциях против Ирана, состоится 16 апреля в Люксембурге.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта Великобритания, Франция и Германия предложили странам ЕС принять новые санкции против Ирана.

Санкции рассматриваются как «уступка» президенту США Дональду Трампу — в обмен на то, что американский лидер, возможно, соблаговолит сохранить «ядерное соглашение» с Ираном 2015 года.