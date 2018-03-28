Москва, 28 марта, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Разбойное нападение на отделение «Бинбанка» произошло днём 28 марта в московском районе Сокольники. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2017. Россия Вооружённый налёт

По предварительным данным, пятеро вооруженных людей в камуфляжной форме и масках ворвались в отделение «Бинбанка», расположенное по адресу: Сокольническая площадь, дом 9.

Похитив крупную сумму денег, злоумышленники скрылись с места преступления.

Для розыска преступников в городе объявлен план «Перехват».

Как сообщается, полиция разыскивает автомобиль Hyundai с подмосковными номерами. У автомобиля пробито заднее колесо.

Все подробности произошедшего уточняются.