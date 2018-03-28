Майкоп, 28 марта, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Региональный экспортный стандарт планируют внедрить в Адыгее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики 28 марта, на эту работу нацелил министерство экономического развития и торговли глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Пресс-служба правительства Адыгеи Правительство Адыгеи

Как планируется выполнять эту задачу, сегодня, 28 марта, обсудили в ходе рабочей встречи премьер-министр РА Александр Наролин и руководитель проекта по развитию региональной системы поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» Денис Мотлич. Во встрече также участвовали первый заместитель министра экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, гендиректор АО «Корпорация развития РА» Рашид Зафесов, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Краснодаре Владислав Есин.

В частности, на встрече обсуждались вопросы создания инфраструктуры поддержки экспорта в республике — центра поддержки экспорта, реализации дорожной карты по внедрению регионально экспортного стандарта, который уже опробован в 22 субъектах. Кроме того, рассматривалась и возможность использования опыта Российского экспортного центра для развития потенциала Адыгеи в экспорте товаров, а также образовательных, транспортных, туристических услуг.

В результате встречи была достигнута договоренность о взаимодействии органов исполнительной власти Адыгеи с АО «Российский экспортный центр» в совершенствовании инструментов поддержки промышленного экспорта, вопросах патентования и адаптации российской продукции на зарубежных рынках, проведении исследований, направленных на изучение барьеров в экспортной деятельности.

Александр Наролин отметил, что для Адыгеи особенно актуальная задача развития экспорта.

«Мы добились увеличения объема экспорта продукции наших товаропроизводителей. Глава Адыгеи поручил закрепить положительную динамику роста несырьевого экспорта», — отметил премьер-министр.

Инвестиционный потенциал ранее обсуждался и на заседании Кабинета министров республики при подведении итогов социально-экономического развития региона за 2017 год.

«Весной мы планируем переговоры с двумя бизнес-делегациями — из Италии и Турции. Необходимо тщательно подготовиться к встрече с инвесторами, продумать предложения, использовать все возможности для укрепления международных отношений и деловых связей. Эта работа должна дать реальные результаты для роста экономики региона», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По данным таможенной статистики, экспортный товарооборот республики в 2017 году составил 38,6 млн. долларов США, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте являются: Китай (19%), Ливан (15%), Абхазия (12,5%). Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (17,9%), продукция химической отрасли (16,3%) и машиностроения (10%).