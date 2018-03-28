Лиссабон, 28 марта, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Власти Португалии объявили об отзыве для консультаций своего посла в России по поводу «дела Скрипаля», заявил 28 марта журналистам глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва.

Португальский флаг

Официальный Лиссабон решил последовать примеру Мальты, Словакии, Болгарии и Люксембурга, ранее принявших подобные решения из-за желания поддержать голословные обвинения Британии в адрес России.

Напомним, ранее ряд стран Европы, Канада, США и Украина заявили о солидарности с бездоказательной политической истерикой Великобритании и выслали со своей территории в общей сложности 150 российских дипломатов.

Кроме того, госдеп США 27 марта заявил, что Россия должна признать свою вину в отравлении Скрипалей, если хочет нормализации отношений с США и их сателлитами.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери неустановленным веществом были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти почти сразу заявили, что к этому отравлению причастна Россия.

Ни одного доказательства своих обвинений власти Великобритании до сих пор не представили.