Тамань, Краснодарский край, 28 марта, 2018, 18:38 — ИА Регнум. В условиях трудностей отечественной экономики и санкционного давления Запада одним из важных факторов ее роста стало постоянное развитие российских портов, перехватывающих транзитные потоки Украины и Прибалтики. Но, чтобы закрепить успех, нужно продолжать строить новые мощности. Однако развивать этот вектор частным инвесторам не дают и в итоге они уходят, не выдерживая административного давления на местах, пишет Lenta.ru. Как пример можно привести препятствия, которые чинят краснодарские рейдеры комбинату «Тольяттиазот», за свои деньги строящему в Тамани первый в России терминал по перевалке аммиака и карбамида.

Admkrai.krasnodar.ru Тамань. Порт

Последние 10 лет российские порты активно развиваются. Сейчас в стране функционирует 67 морских портов, пропускающих через себя почти две трети всех внешнеторговых грузов. Их оборот вырос за десятилетие почти в два раза: с 454,6 млн тонн в 2008 году до 787 млн в 2017-м. Эффект такого развития не замедлил сказаться — соседние страны уже потеряли около 50% грузов из России на миллионы долларов. Но проблему это не решило — дефицит мощностей для перевалки зерна, угля и удобрений в России пока остается. Чтобы та же Украина уступила ещё больше российской перевалки в 2018—2019 годах, нашей стране необходимы новые мощности, возвести которые готовы частные инвесторы. Существенный рост объемов экспортно-импортных грузов обеспечивается именно частными инвестициями в развитие портовой инфраструктуры. Так, вложения в морские порты выросли в несколько раз — до 50 млрд рублей в 2015 году, и более 90 млрд в 2016-м. Во многом эта активность помогла инвесторов снизить зависимость от Украины и Прибалтики.

Но у нас, как известно, частников особо не жалуют. Порты — очень сложные проекты со множеством заинтересованных сторон. К возводящим мощности компаниям быстро присоединяются банки, корпорации и местные чиновники, преследующие каждый свои интересы. Многих инвесторов вынуждают уйти с помощью административного ресурса. Один из последних примеров — неожиданное решение инвесткомпании «Сумма» расстаться с одним из своих важнейших активов — долей в Новороссийском морском торговом порту. В итоге контролирующим акционером станет «Транснефть», с которой у «Суммы» был тяжелый корпоративный конфликт в 2013 году, закончившийся сменой топ-менеджеров крупнейшей российской морской гавани.

Другой пример — проблемы при постройке гигантского терминала в Тамани из-за «последователей» судьи Хахалевой, знаменитых краснодарских рейдеров, которые заблокировали земельные участки стратегического для всей страны проекта. Одним из инвесторов, столкнувшихся с такой проблемой, стал крупнейший отечественный производитель аммиака «Тольяттиазот». Первый в России терминал по перевалке аммиака и карбамида, который на свои деньги строит завод, должен стать серьезной альтернативой аммиакопроводу Тольятти-Одесса, проходящему по территории Украины, и снять риски транзита удобрений.

Проектируемый порт «Тамань» призван избавить страну от дефицита перегрузочных мощностей Азово-Черноморского бассейна и полностью лишить украинскую сторону российского транзита. Министерство транспорта одобрило инвестпроект еще в 2006 году, а затем его включили в Транспортную стратегию России. В 2011 году крупнейшие грузоотправители СУЭК, Еврохим, Уралкалий, Металлоинвест, UCL Holding, Объединенная зерновая компания и др. заключили соглашения с Минтрансом, собравшись проинвестировать в инфраструктуру порта. Но в 2013-м начались трудности с выкупом земельных участков, и начались долгие судебные тяжбы. Арендованные у Краснодарского края участки вдруг оказались в частной собственности, и владельцы потребовали их вернуть. Распоряжение Росжелдора о выкупе земли для нужд государства не смутило владельцев, подавших иски к железнодорожникам.

И все же российские порты необходимо развивать. Эксперты отрасли из инвесткомпании InfraONE во избежание рисков транзита удобрений предлагают частным инвесторам вступать в концессии с государством. По их словам, это помогает равномерно распределять риски между ними, создает особые условия — те же налоговые льготы, а также позволяет привлекать финансирование под меньшие ставки. Также специалисты полагают, что заключение первых концессий по развитию портовой инфраструктуры сильно ускорит весь последующий процесс.