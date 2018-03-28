Феодосия, Крым, 28 марта, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В Крыму суд вынес решение по громкому уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова. Как сообщило 28 марта ГСУ СКР по Республике Крым, Щепетков признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид из Конкульского замка

Теперь уже бывшего чиновника задержали в декабре 2015 года. По данным следствия, месяцем ранее к главе администрации с просьбой продлить договор аренды земельного участка площадью в два гектара обратился индивидуальный предприниматель. Глава администрации города и его зам потребовали взамен передать им 300 тысяч долларов США. Задержаны Щепетвом и его заместитель Макар Макаров были 21 декабря после получения части от этой взятки — 150 тыс. долларов США.

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Уже в ходе следствия выяснилось, что Щепетков причастен к совершению еще двух преступлений: в том же 2015 году он требовал у предпринимателей 500 и 250 тыс. рублей — на проведение фестиваля и в качестве благотворительной помощи ветеранам и инвалидам, проживающим в городе Феодосии. При этом в случае передачи денег чиновник обещал разрешить бизнесменам работать в городе.

Сегодня, 28 марта, суд вынес решение по одному из самых громких коррупционных дел в истории российского Крыма: экс-главе администрации Феодосии назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Кроме того, бывшему чиновнику придется выплатить штраф в 42 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что 21 апреля 2016 года горсовет расторг контракт с Щепетковым. Его место занял Станислав Крысин, который был отправлен в отставку уже в августе 2017 года.

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