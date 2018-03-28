Пермь, 28 марта, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Столько лет руководя Кемеровской областью и представляя её примером развития для других субъектов Федерации, Аман Тулеев обнулил свои шансы на достойный уход на пенсию, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Дмитрий Логинов. По его словам, Тулеев должен был покинуть свой пост ещё пять лет назад. За годы своего правления кемеровский губернатор породил вокруг себя подчинённых, которые занимаются коррупцией и панибратством, считает эксперт.

Ako.ru Аман Тулеев обращается к жителям области. 28 марта 2018

«При этом, учитывая возраст и состояние здоровья Тулеева в последние годы, эти самые подчинённые не особо торопились беспокоить своего шефа «по пустякам». В результате сейчас главным ответственным лицом за сложившееся ситуацию оказался сам Тулеев», — считает политтехнолог.

Напомним, что Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. Ему 73 года. В сентябре 2015 года в регионе прошли губернаторские выборы. Их исход, как прогнозировали эксперты, был предсказуем, поскольку четыре его оппонента не являлись сильными соперниками. Итогом выборов стала ошеломительная явка и число голосов за Тулеева. Явка избирателей в Кемеровской области составила рекордные 92,13%. Абсолютное большинство голосов избирателей — 96,69% — набрал Аман Тулеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в результате пожара погибли более 60 человек. 28 марта в России объявлен общенациональный траур. После трагического происшествия Кемерово посетил Владимир Путин. 27 марта он возложил цветы к стихийному мемориалу у торгового центра, а также провел совещание. В городе прошёл многочасовой митинг, где народ требовал отставки региональной власти. Тулеев так и не вышел к митингующим. Вместо него это сделал вице-губернатор Сергей Цивилев, который, стоя на коленях, попросил прощения. В этот же день (27 марта) вопрос об отставке Тулеева был задан Владимиру Путину. Глава государства заявил, что сначала работу должны провести следователи, а потом уже назначать виновных.

Сегодня, 28 марта, Аман Тулеев вышел на связь с населением. На сайте администрации области опубликовано видеобращение губернатора к жителям. Он признался, что не спал несколько дней, трагедия коснулась и его лично — на пожаре погибла племянница.

С сегодняшнего дня начались встречи главы региона с семьями, которые пострадали во время пожара, сообщает пресс-служба областной администрации.

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