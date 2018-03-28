Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 18:28 — ИА Регнум. В результате пожара в высотном жилом доме на Коломяжском проспекте Санкт-Петербурга госпитализирован двухмесячный ребенок. К медикам также обратилось несколько человек, отравившихся дымом. Об этом вечером 28 марта сообщили в администрации Приморского района, где находится это здание.

Пожар на Коломяжском проспекте Петербурга

Напомним, по данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, с 16:18 в 23-х этажном жилом доме горела изоляция электропроводов в кабель-канале с 13-го по 18-й этажи на площади 100 погонных метров. В 17:19 пожар был локализован.

Из пострадавшего дома были эвакуированы в ближайшую школу 60 человек.

«Эвакуация жильцов прошла в оперативном режиме. Людей вывели на улицу, по необходимости им оказывают помощь медики и спасатели. Эвакуированные жильцы размещены в пункте временного пребывания на базе гимназии № 52 Приморского района», — пояснили в районной администрации.

В настоящее время пожарные проводят поквартирный обход дома, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших.

Во время пожара дом был отключен от электроснабжения. После окончания работы пожарных свет может вернуться в квартиры, однако необходимо решить вопрос о восстановлении поврежденной проводки.

Эвакуированным из дома людям может быть предложено содействие по временному размещению в квартирах маневренного фонда, а также оказана другая помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в том же Приморском районе Петербурга в это же самое время время пожарные тушили крупный автоцентр на улице Савушкина, 103. Здесь пожар начался около 15:00 и охватил около 500 кв. м на складе запчастей. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-Бис. В 16:54 пожар был локализован.

Из горящего здания эвакуировали 90 человек. После задымления сотрудники автоцентра вывели всех клиентов и сами эвакуировались на безопасное расстояние. Пожарные продолжают работу по тушению возгорания. Сведений о пострадавших нет.