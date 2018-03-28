Донецк, 21 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Группировка силы Донецкой Народной Республики освободила 98 населённых пунктов в ходе специальной военной операции. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что по состоянию на 21 марта на территории ДНР освобождено 98 населённых пунктов. В частности, взята под контроль железнодорожная станция Южнодонбасская и блокирован населённый пункт Сладкое.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ДНР ведут наступление на населённый пункт Новомихайловка, где расположились украинские войска.