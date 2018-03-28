Кемерово, 28 марта, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил установить личность должностного лица, подписавшего документ об осмотре в 2016 году кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» на соответствие нормам безопасности, сообщает 28 марта газета «Известия».

rafabordes Роковая подпись

По информации издания, такое поручение Владимир Путин дал в ходе встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, которые докладывали главе государства о расследовании причин трагедии и работе по ликвидации ее последствий.

Владимир Путин сообщил, что при ознакомлении с документом об осмотре здания в 2016 году, «в том числе сотрудниками противопожарной службы», он заметил ряд странностей.

«Что прочитал? Странно даже звучит: «без замечаний», — сказал Владимир Путин.

Президент России распорядился найти человека, поставившего свою подпись под официальным заключением об осмотре ТЦ «Зимняя вишня».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, из которых 41 — дети. Следственный комитет России 27 марта предъявил обвинения пятерым фигурантам этого дела.