Вильнюс, 28 марта, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 28 марта, оценило результаты наблюдения за Трудовым кодексом. Длившийся полгода анализ показал, что сокращается число жителей, получающих самые низкие зарплаты, активнее защищаются интересы работников, заявили в правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поскольку новый Трудовой кодекс разрешает платить минимальную зарплату только за неквалифицированную работу, в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, сократилось число жителей, получающих минимум — от 22% до 16,2%. Средняя месячная зарплата в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, выросла на 8,5%.

Во втором полугодии 2017 года было заключено около 310 тыс. трудовых договоров, 74% из которых бессрочные, 21% — срочные. Распространяются новые виды трудовых договоров — договоры о проектной работе, договоры с подмастерье, договоры о разделе рабочего места и о работе на нескольких работодателей.

«Хотя новый Трудовой кодекс действует около полугода, в социальном и экономическом пространстве мы уже видим положительные результаты. Самое главное, что растет зарплата людей, стали более твердыми социальные гарантии людей после выхода на пенсию. Другой важный факт — Литва в индексе гибкости рынка труда по новому Трудовому кодексу занимает 9 место среди 28 стран ЕС, а были мы на 17 месте, также мы поднялись с 27 на 16 место среди стран ЕС и ОЭСР. Поэтому вероятно, что в будущем трудовые отношения в Литве будут положительно влиять на весь рынок труда», — утверждает премьер Саулюс Сквернялис.

Глава правительства подчеркнул значение социального диалога, благодаря которому были приняты установки Трудового кодекса и не подтвердились появившиеся в общественном пространстве опасения по поводу масштаба увольнений по решению работодателей. После того, как были оценены результаты за полгода, были зафиксированы 125 договоров, которые были расторгнуты по решению работодателя — это составляет только 0,04% от всех трудовых договоров, расторгнутых в этот период.

Во втором полугодии 2017 года комиссии по трудовым спорам получили на 20% больше просьб по поводу рассмотрения трудовых споров, чем за такой же период 2016 года. Также можно сделать вывод, что решение трудовых споров стало более экономичным и эффективным, уверены в правительстве.