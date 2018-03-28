Тюмень, 28 марта, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Бывшая главный государственный налоговый инспектор отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по г. Тюмени обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, следствие установило, что обвиняемая с 2015 года за денежное вознаграждение систематически предоставляла сведения о стоявших в плане выездных налоговых проверок различных коммерческих предприятиях г. Тюмени, а также сведения содержащиеся в информационных ресурсах и программных комплексах налогового органа, которые по своему содержанию обладали статусом ограниченного распространения, и в последующем были использованы в интересах широкого круга клиентов ООО для устранения в их бухгалтерских учетах нарушений, способных повлиять на размер налоговых отчислений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

С января 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемая за способствование в уменьшении налоговых сумм подлежащих к уплате, не менее чем 16 предприятий-налогоплательщиков, и незаконное предоставление информации составляющей налоговую тайну, через систематический подкуп получила взятку на общую сумму в 9,5 миллионов рублей. В ходе следствия был наложен арест на денежные средства и недвижимое имущество обвиняемой. Материалы уголовного дела составили 63 тома и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.