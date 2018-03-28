Вена, 28 марта, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Австрии осуществлял давление на различные официальные структуры в Вене, пытаясь принудить правительство страны присоединиться к акции по высылке российских дипломатов, заявила 28 марта журналистам министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Флаг Великобритании

По ее словам, британские власти через различные каналы пытались заставить Австрию выслать российских дипломатов, демонстрируя солидарность с голословной истерикой Лондона по «делу Скрипаля».

«В понедельник, находясь в Косово, я согласовала с федеральным канцлером свои действия по нашей позиции, которая теперь известна», — заявила Карин Кнайсль.

Однозначный категорический отказ правительства Австрии высылать российских дипломатов — принципиальная позиция официальной Вены, подчеркнула Кнайсль.

Глава МИД Австрии еще раз подчеркнула, что в столь критические моменты необходимо сохранять открытые каналы связи.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают политическую истерику, голословно обвиняя Россию в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль. За пределы британской территории Лондоном были высланы 23 дипломата из России.

Лондон не представил каких-либо доказательств своим обвинениям. Несмотря на то, что до сих пор не представлено каких-либо доказательств этих обвинений, многие западные страны выразили свою солидарность с Лондоном и 26 марта объявили о высылке в общей сложности 150 российских дипломатов.