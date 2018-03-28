Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Пожарные долгое время не могли подъехать к горящему автосалону на северо-западе Петербурга. Об этом заявляют очевидцы в социальных сетях. По их словам, виной всему — огромное количество припаркованных рядом автомобилей.

Https://vk.com/spb_today Пожар в автоцентре Петербурга (скриншот группы «ДТП и ЧП")

«Пожарке не подъехать, всё заставлено», «тачки стоят в три ряда перед этим центром, пожарным вообще не подъехать», писали петербуржцы в самом начале пожара.

Из здания вывели 14 человек. «Кузовной цех загорелся, эвакуировали людей», — сообщили очевидцы. Затем была предпринята попытка эвакуировать автомобили. По словам свидетелей происшествия, все движимые авто тоже удалось вывезти. «Машины не пострадали», — добавили они.

По официальным данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, здание №103 по улице Савушкина вспыхнуло около 15:20. Ведомство сообщает, что сигнал на номер «01» поступил в 15:22, но пожарные расчеты оказались на месте каким-то образом минутой ранее, то есть уже в 15:21 — видимо, тут закралась ошибка.

В здании располагается автоцентр «Рольф Лахта» (официальный дилер Hyundai, Mazda, Mitsubishi) и компания BlueFish, торгующая подержанными автомобилями. Из-за угрозы распространения огня в 15:39 ранг пожара повысили до №1 БИС, к 15:56 — уже до №2.

Горожане делятся видео и фотографиями огромных клубов дыма, которые видны даже из самых удаленных точек города и пригородов — из Купчино и Всеволожска. На одном из снимков петербуржец снял «красавец-стадион» — арену на Крестовском острове — на фоне черного дыма.

«Вот наша реальность. Правильно выкладывают фото. Пусть весь мир увидит, где будут проводить чемпионат мира по футболу. Правильно делают! Пусть такой позор узнают все!» — пишут горожане.

Петербуржцы обеспокоены соседством столь мощного пожара с АЗС, а также возмущены обилием сообщений о возгораниях 28 марта, в день национального траура по жертвам трагедии в Кемерове, унесшей жизни 64 человек. Заметим, сейчас в Северной столице также горит жилой дом на Коломяжском проспекте, людей спасают с верхних этажей.

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«Никогда не было, и вот опять. То есть практически повсеместно пожарная сигнализация не работает, что подтвердил «выборочный пожар», — возмущаются жители города.

По данным ГУ МЧС, в здании автоцентра Hyundai загорелся склад с автозапчастями, огонь распространился на площадь в 500 метров. В 16:54 пожар сумели локализовать, ранг был понижен до №1.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сообщают в МЧС. По свидетельствам очевидцев, пострадавших нет. На месте до сих пор работают 107 спасателей и 24 единицы техники.