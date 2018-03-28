Москва, 28 марта, 2018, 17:32 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье вечером 28 марта возможно содержание вредных примесей в воздухе в связи с неблагоприятными погодными условиями. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба столичного управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вредные примеси в воздухе

«В период с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта на территории Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МЧС настоятельно рекомендует гражданам по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе в указанное время.

При нахождении дома рекомендуется закрыть окна и форточки, использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.